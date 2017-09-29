Під тернопільським судом гаряче (фото)

Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області відбувається розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів проти держави.

Так, об 11 год. колегія суддів у складі суддів: Дзюбановського Ю.І. (головуючий), Дзюбича В.Л. та Базана Л.Т. продовжив розгляд кримінального провадження №607/16616/14-к, порушеного проти Дмитра та Ярослава Л., обвинувачених за статтями 258-3, 258-4, 258-5, 109, 110, 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та заклики, спрямовані на захоплення державної влади, створення терористичної групи, фінансування тероризму).

Як було встановлено, брати Л. вербували чоловіків воювати на стороні терористичних угрупувань ДНР та ЛНР.

0 12 год. колегія суддів у складі суддів: Багрій Т.Я. (головуючий), Базан Л.Т., Кунцьо С.В. продовжиться розгляд кримінального провадження №607/4186/17, порушеного проти Віталія Д., якому досудовим слідством інкримінується створення терористичної організації (ст. 258-3 КК України).

О 12.45 год. продовжиться розгляд кримінального провадження № 607/491/17, порушеного проти Олега Ш. Досудовим слідством йому пред’явлено обвинувачення у створенні терористичної організації (ст. 258-3 КК України). Справа слухається колегією під головуванням судді Багрія Т.Я. Та суддів Базана Л.Т. і Кунця С.В.

Попередньо суд виніс їм вирок по 15 років кожному за створення терористичної операції, проте їх хочуть анулювати за, так званим, “законом Савченко”. Існує також імовірність того, що цих двох виродків випустять із зали суду, – повідомляють активісти “Правого сектору”.

Тому “Правий сектор” разом із іншими організаціями вже під будівлею міськрайонного суду Тернополя та у залі судового засідання слухають справу та чекають на вирок над братами-сепаратистами, які вербували людей з Тернопільщини у ЛДНР.