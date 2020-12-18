Дві школи на Тернопільщині отримають додаткове фінансування на ремонтні роботи

Це ЗОШ №2 у Хоросткові та ЗОШ І-ІІ ступенів у селі Шупарка Борщівського району.

Перший навчальний заклад додатково отримає 2 019, 39 тис. грн., інший – 903, 73 тис. грн.

Можливість виділити додаткове фінансування з’явилася завдяки економії коштів Фонду, яка виникла за результатами проведених процедур закупівель.

Проєкти, які реалізовуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та в рамках програми «Велике будівництво», є пріоритетними для нас. У 2020 році вдалося зробити чимало. Працюємо над тим, щоб всі проєкти ДФРР були здані вчасно.