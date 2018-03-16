Чому Олександр Богомол напад на Ігоря Турського досі не кваліфікував як груповий злочин?

Сьогодні мало відбутися судове засідання щодо затримання нападника на Ігоря Турського. Але суд відклали, бо не явився підозрюваний – він “хворіє”, – про це у мережі Фнйсбук пише Олег Різник.

За його словами, в суд не явився представник поліції ну і, зрозуміло, підозрюваний. Була тільки представник прокуратури, яка разом суддею спільно висловили позицію, що продовжувати розгляд не можна без присутності обвинуваченого. Перенесли розгляд справи на 23 березня і направили листа лікарю в Кривий Ріг з питанням на що хворий нападник і чи можна йому приїхати на суд.

Я так і не зрозумів, чому справа досі не кваліфікується як груповий злочин і чому ніхто не намагається затримати інших учасників розбою, – пише Олег Різник.

Нагадаємо, Станіслав Ладуха, Анатолій Кушнір, Роман Міхайлик та Владлен Шишов відозрюються у нападі на тернопільського громадського діяча Ігоря Турського. Сталося це 22 лютого в центрі міста, серед білого дня. На чоловіка зі спини напав невідомий з ножем та наніс удар в область стегна. Після того, як Ігоря Турського поранили, усі троє втекли. Згодом головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол назвав головною версію, як таку, що злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по конфліктних ситуаціях в міській раді.