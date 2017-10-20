Чому тернопільські студенти вийшли колоною на вулиці міста (відео)

Тернопільські студенти влаштували флешмоб проти торгівлі людьми.

Просвітницька акція під назвою «Walk for Freedom» («Хода за свободу») , приурочена до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, відбулася 18 жовтня у Тернополі. Хода з парасольками, що символізували захищеність людей, паралельно відбувалася ще у 40 країнах світу. Учасники акції одягнули бандани з іменами постраждали від торгівлі людьми, пише Тернопільська ОДА. У той же час волонтери розповсюджували інформаційні буклети про все, що необхідно знати для безпечної подорожі за кордон. А також, що являє собою торгівля людьми які її різновиди, як захистити себе від подібних ситуацій та куди звертатися по допомогу постраждалим.

За два останніх роки правоохоронними та працівниками державних були ідентифіковані 49 осіб, потерпілих від торгівлі людьми. З них 19 отримали відповідний статус, ще 5 осіб подати заяви на його встановлення. Про це повідомила Марина Пасічник, координатор національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, що діє при громадській організації «Відродження нації» вже понад 10 років. «Велика подяка Відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА, який координує в області роботу з протидії торгівлі людьми. За державний кошт проводиться просвітницька робота серед населення, відбуваються інформаційні кампанії у районах.

Завдяки цьому вдається попереджати мешканців Тернопільщини про існуючу небезпеку, адже саме з нашої області багато людей виїжджають на закордонні заробітки», — зазначила Марина Пасічник. За її словами, Тернопільська область єдина з усіх областей України, де розроблена окрема обласна соціальна програма, спрямована на протидію торгівлі людьми на період до 2020 року. У рамках програми, крім інформаційної діяльності, передбачена допомога постраждалим особам, навчання спеціалістів тощо.