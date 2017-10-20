Тернополяни готуються до Кубку України зі змішаних єдиноборств

З 20 до 22 жовтня у Дніпрі відбудеться одна з най видовищніших подій осені – Кубок України з ММА.

Представити свій край на змаганнях з цього жорсткого та видовищного виду спорту приїдуть юнаки з усієї України. Тернопільські бійці, котрі приймали у себе вдома Всеукраїнску першість навесні, теж поїдуть завтра на змагання.

Вчора у спортивному клубі Life style четверо претендентів на кубок України з ММА провели «генеральне» тренування під наглядом свого наставника – інтерконтинентального чемпіона зі змішаних єдиноборств Владислава Назарука (на фото в центрі).

Відстоювати честь Тернопільщини поїде збірна команда у складі:

Валерія Рибіна (вагова категорія до 57 кілограмів)

Максима Предка (вагова категорія до 66 кілограмів)

Павла Малютика (вагова категорія до 84 кілограмів)

Антона Харчука (вагова категорія до 70 кілограмів)

«Хлопці готувалися до чемпіонату близько 2 місяців. Їхня фізична форма та цілеспрямованість дозволяють нам розраховувати на високий результат збірної. Сподіваємося, що Валерій, Максим, Павло та Антон піднімуться на чемпіонський п’єдестал», – зазначив голова Тернопільської обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Богдан Юлик.

Підтримати тернополян можна буде, не виходячи з дому. Фінальні бої у прямому ефірі транслюватиме телеканал X-sport.