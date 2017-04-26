Чому в Тернополі масово вирубують дерева? (документ)

У м.Тернополі набирає обертів схема знищення газонів, зелених насаджень, дерев під встановлення торгових павільйонів. Все дуже просто, як виявляється. Спочатку особа із підприємницькими здібностями звертається до «ділових «людей” у Тернопільській міській раді, узгоджує бажане місце під встановлення кіоску у будь якому зручному місці для торгівлі.

Як це працює тернополяни можуть переконатися на прикладі зрізки дерев по вул. 15 Квітня навпроти ринку «Оріон». Де два тижні тому “невідомі”особи вночі, підготовлюючи собі плацдарм для прибуткової торгівлі, зрізали 21 дерево. Події будуть розгортатися у кращих традиціях файного міста, ніхто відповідальності за таке дійство та свавілля не понесе і звісно ніхто тернополянам не поверне зрізані дерева. Згодом, коли усе владнається зі знищенням зелених насаджень, у міській раді буде засідати комісія по встановленню тимчасових споруд у м.Тернополі .

У зверненні громадськості представники архітектури та земельного відхрестились, мовляв це незаконна вирубка. Однак зявились такі документи …

Як бачимо усі паспорти привязки для розміщення малих архітектурних форм за підписом Василя Бесаги.

На даний момент представники громадськості та малого бізнесу готують звернення до міського голови м.Тернополя та правоохоронних органів стосовно чиновницького свавілля працівників управлінь міської ради, в одночас за територією вирубки ( потенційного місця забудови МАФами) діятиме цілодобове спостереження на випадок спроби забудови даної території. Збудовано