Новини Тернополя 

Селянина з Тернопільщини “кинули” на тисячу доларів

Maryana 76 Views Прокоментуй!

25 тисяч гривень втратив 40-річний мешканець району. Чоловік придбав «кота у мішку», вірніше, мішок, і той без кота.

Мешканець села Малий Ходачків вирішив придбати сільськогосподарську техніку через сумнозвісний сайт «ОЛХ». Оголошення про продаж тракторця чоловік знайшов, а от перевірити, що і в кого купує, не додумався, хоча вартість покупки була чималою. Невідомий продавець запевнив, що з товаром усе гаразд і після оплати техніка одразу вирушить до нового власника.

Гроші покупець відправив справно, а от трактор так і залишився в оголошені на сайті. Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців.

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