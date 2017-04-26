Селянина з Тернопільщини “кинули” на тисячу доларів

25 тисяч гривень втратив 40-річний мешканець району. Чоловік придбав «кота у мішку», вірніше, мішок, і той без кота.

Мешканець села Малий Ходачків вирішив придбати сільськогосподарську техніку через сумнозвісний сайт «ОЛХ». Оголошення про продаж тракторця чоловік знайшов, а от перевірити, що і в кого купує, не додумався, хоча вартість покупки була чималою. Невідомий продавець запевнив, що з товаром усе гаразд і після оплати техніка одразу вирушить до нового власника.

Гроші покупець відправив справно, а от трактор так і залишився в оголошені на сайті. Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців.