«Соціальна карта тернополянина» розблоковується безкоштовно

У 2017 році у Тернополі розпочався перехід на безготівкову систему оплати за проїзд у громадському транспорті міста.

Так, електронні квитки «Соціальна карта тернополянина» усіх категорій, які видані користувачам у ТОВ «Системний зв’язок» мали термін дії п’ять років. Тож зараз, коли цей термін минув, у тернополян виникла необхідність продовжити термін дії свого електронного квитка.

Квитки категорій «Учнівський» чи «Студентський» мають певні особливості, адже окрім граничного терміну дії квитка, має значення також термін навчання в освітньому закладі.

У випадку, якщо водій у транспорті повідомив, що термін дії квитка закінчився, тернополянам потрібно особисто звернутись у ТОВ «Системний зв’язок», що на вулиці В’ячеслава Чорновола, 1 (другий поверх). Там квиток розблокують вже без граничних часових обмежень, тобто користування ним стане необмеженим.

Послуга безкоштовна, а для розблокування квитка потрібно декілька секунд.

Варто зазначити, при цьому усі кошти зберігаються на рахунку власника квитка.