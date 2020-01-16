Чому вже понад рік не працюють нові світлофори на об’їзній Тернополя?

У вересні минулого року на вул. Львівській, що в селі Гаї-Гречинські було встановлено світлофори. Навіщо у селі світлофори? А тому, що ця вулиця є частиною регіональної автомобільної дороги Р41.

Рух автотранспорту на цій ділянці є дуже насиченим. Тож потрібно було якось вирішити питання безпеки пішоходів Гаїв-Гречиньских. Адже діти з цього села навчаються у тернопільських школах, а більшість мешканців – працюють у місті… Тому встановлення світлофорів на цьому відрізку шляху є життєвою необхідністю.

Враховуючи численні звернення мешканців громади, рішенням сесії Байковецької сільської ради у грудні 2018 року було виділено 153 тис. грн. для придбання обладнання для світлофорів.

А у вересні минулого року, як уже було загадано вище, світлофори було встановлено. Згодом зусиллями мешканців села на цьому переході для привернення уваги водіїв встановили манекени, що нагадують школярів.

Але в цій історії найгірше те, що світлофори досі не працюють.

Враховуючи це, невдоволення людей, котрі турбуються за безпеку своїх дітей, можна зрозуміти. Утім, є один нюанс: вини Байковецької сільської ради у тому, що світлофори досі не введені в експлуатацію, немає.

Як зазначив сільський голова Анатолій Кулик на оперативній нараді з працівниками апарату сільської ради і старостами, громада зробила усе від неї залежне, щоб світлофори у Гаях-Гречинських функціонували. Адже альтернативи безпеки людей, насамперед дітей, не існує.

То у чому ж суть?

Справа в тому, що балансоутримувачем дороги Р41 є Служба автомобільних доріг у Тернопільській області. І саме вона, і тільки вона, відповідно до існуючого законодавства, має право встановлювати й обслуговувати світлофори .

З цією метою у грудні 2019 року світлофори, про які йдеться, сесією Байковецької сільської ради були передані в безоплатне користування цій установі.

Ми не будемо вникати у причини того, чому Служба автомобільних доріг у Тернопільській області досі не підключила світлофори у Гаях-Гречинських до електромережі. Але ми дуже віримо, що найближчим часом вона це зробить.

Адже, ще раз наголошуємо на тому, що альтернативи збереження життя людей немає.