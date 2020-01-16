Чим закінчився суд щодо забудови парку Національного відродження?

Якщо простіше, адвокат ГО “Діти +” оскаржує Рішеня про скасування містобудівних умов та обмежень у судовому порядку. Для того, щоб роботи по будівництву велися, вищевказаною ГО було подане забезпечення позову, тобто тимчасове зупинення дії рішення. І вгадайте, яка ухвала суду?) Забезпечення задовільнили… Нам тричі не задовільняли забезпечення про зупинку будівництва, а прохання про продовження робіт задовільнили одразу))) Відповідно ним прикрився начальник відділу Архбудконтролю ТМР Горішній Михайло, щоб не скасовувати декларацію. Ну нічого, рухаємось далі), – написала Yulya Mamchak у Фейсбуці.