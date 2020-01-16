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Новини Тернополя 

Чим закінчився суд щодо забудови парку Національного відродження?

Irena 1 Views Прокоментуй!

Вчора, 15 січня, відбулося судове засідання по забудові парку Національного Відродження.

Як повідомила громадська активістка Юлія Мамчак, у справі про скасування дозвільних документів оголошено перерву через оскарження рішення про скасування дії Містобудівних умов і обмежень.

  • Якщо простіше, адвокат ГО “Діти +” оскаржує Рішеня про скасування містобудівних умов та обмежень у судовому порядку. Для того, щоб роботи по будівництву велися, вищевказаною ГО було подане забезпечення позову, тобто тимчасове зупинення дії рішення. І вгадайте, яка ухвала суду?) Забезпечення задовільнили… Нам тричі не задовільняли забезпечення про зупинку будівництва, а прохання про продовження робіт задовільнили одразу))) Відповідно ним прикрився начальник відділу Архбудконтролю ТМР Горішній Михайло, щоб не скасовувати декларацію. Ну нічого, рухаємось далі), – написала Yulya Mamchak у Фейсбуці.

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