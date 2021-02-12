У Тернополі машини, що перешкоджають прибиранню, забиратиме евакуатор

Впродовж чотирьох днів інспекторами з паркування евакуйовано у Тернополі 16 автомобілів, які порушували Правила дорожнього руху (ч. 3 ст.122 КУпАП) та перешкоджали роботі снгоочисної техніки. Ці транспортні засоби переміщені на штрафмайданчик, що на вул. Бережанській.

Найбільше порушень зафіксовано на вулицях: Словацького, М. Грушевського, Митрополита Шептицького та поблизу «ЦУМу». Три автомобілі були евакуйовані з вул. Пирогова, ще чотири власники машин одразу їх прибрали.

Звертаємо увагу водіїв, що на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено «червоний» рівень оповіщення, тому всі автомобілі, які припарковані з порушенням Правил дорожнього руху та перешкоджають спецтехніці ефективно очищати дороги і тротуари від снігу, можуть бути евакуйовані на штрафмайданчик.

А, зважаючи на те, що впродовж усього дня 11 лютого в Тернополі падав сильний сніг, нагально просимо водіїв до настання вечора прибрати всі припарковані автомобілі з проїжджих частин, щоб вночі спецтехніка могла якісно розчищати вулиці від снігових заметів.

Евакуації, насамперед, підлягатимуть ті транспортні засоби, які припарковані у непризначених для цього місцях на вулицях: Коперника, І. Франка, Руська, Соломії Крушельницької, Шпитальна, Князя Острозького, Живова, Митрополита Шептицького.

Складні погодні умови на території громади збережуться і завтра, тому рекомендуємо водіям утриматися від поїздок приватним транспортом найближчими днями.