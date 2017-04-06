У Тернополі заради тварин організовують гаражний розпродаж

Зовсім скоро розпочнуться передвеликодні клопоти, у тому числі й генеральні прибирання осель. У такі моменти, як правило, знаходяться речі, які вже стали вам непотрібні. Не поспішайте їх викидати, Адже розпочався збір речей на четвертий благодійний гаражний розпродаж, який відбудеться 9 квітня в холі ТРЦ “Подоляни”. Організатори акції – центр допомоги безпритульним тваринам «Вірні друзі». Значна частина виручених коштів буде спрямована на створення притулку для тварин. Ми будем щиро вдячні за: предмети побуту, кухонне начиння, прикраси, книжки, іграшки, картини, сувеніри, сумки, гаманці, оргтехніку та інші речі. Для вас це нагода одночасно звільнити дім від непотрібних речей та допомогти безпритульним тваринам. Не залишайтесь байдужими, ваша допомога дуже важлива !!!

Довідки за тел. 068 445 24 46