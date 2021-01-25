Как выбрать термобелье в горы?

Особенности выбора термобелья на 2021 год. Где купить и на что обратить внимание

Какое термобелье выбрать в горы

Нередко перед любителями активного отдыха в горах встает вопрос о том, какое термобелье выбрать для похода в горы? Однако, чтобы выбор данного атрибута нижней одежды был максимально правильным важно знать, что же такое термобелье?

Такой вид специальной одежды, как термобелье – это вид максимально функционального нижнего белья. Основная функция теплого термобелья заключается в том, чтобы обеспечить надежную теплозащиту тела человека, препятствуя его переохлаждению. Также, термобелье обладает функцией отведения влаги, тем самым защищая поверхность кожи от промокания.

Термобелье станет незаменимым атрибутом для тех, кто планирует поход в горы, особенно, если такое путешествие осуществляется в зимнее время года. Только качественное термобелье может не промокать даже после активных физических нагрузок. Именно эти свойства считаются особенно важными для зимнего термобелья, так как оно будет прекрасно защищать от холода.

Особенности термобелья

Воздух, находящийся между поверхностью тела и волокнами термобелья имеет свойство нагреваться. Прекрасная теплозащита обеспечивается благодаря тому, что между поверхностью кожи и окружающей средой с низкой температурой происходит образование небольшой прослойки более теплого воздуха. Именно с его помощью тело защищается от переохлаждения.

Качественное термобелье способно хорошо пропускать влагу. Потому, термобелье не промокает, защищая тело человека от повышенной влажности, а значит обеспечивает прекрасный теплообмен.

Какие виды термобелья есть? Какое термобелье лучше?

Различные виды термобелья отличаются своей функциональностью и степенью предназначения. Различают термобелье, способное сохранять тепло, отталкивать влагу или же комбинированные виды термобелья. При этом, осуществляя выбор термобелья, также важно учитывать в какое время года и при каких условиях оно будет использоваться: зимой или летом, для активного времяпрепровождения или для повседневной носки.

Так, если рассматривать термобелье для повседневной носки, то лучшим будет данный вид одежды, выполненный из натуральных тканей – оно способно прекрасно сохранять тепло, а также обеспечивать приятные ощущения во время носки.

Если вы заняты поиском термобелья для похода в горы, то лучше отдать предпочтение термобелью, выполненному из синтетических волокон, с добавлением шерсти и хлопкового волокна. Такое термобелье обеспечит надежную защиту телу от переохлаждения, путем отвода пота с поверхности кожи, а также более лучшим удержанием тепла. Это позволит с комфортом эксплуатировать комплект термобелья на протяжении 6-8 часов активной носки.

Где купить термобелье?

Магазин горнолыжной одежды в Киеве «Keeperstore» предлагает вниманию своих клиентов широкий ассортимент качественного термобелья различного вида. Здесь каждый сможет подобрать для себя наиболее приемлемый комплект термобелья для похода в горы, который будет надежно защищать здоровье своего обладателя.

Широкое многообразие модельного ряда, различные виды и типы термобелья, а также возможность выбора наиболее подходящей цветовой гаммы, позволяют сделать выбор каждому клиенту. Так, можно с уверенностью говорить о том, что магазин горнолыжной одежды в Киеве «Keeperstore» – это настоящая находка для любителей активного горнолыжного отдыха.