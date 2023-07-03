До 5 років позбавлення волі засуджено послушника Почаївської лаври на Тернопільщині за колабораційну діяльність

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури вироком Кременецького районного суду послушника Почаївської лаври засуджено до 5 років позбавлення волі за поширення матеріалів про правомірність збройної агресії РФ проти України й глорифікації осіб, що її здійснювали та заклики до підтримки російських військових та тимчасової окупації частини території України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Послушник Почаївської лаври, який мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року, у власних облікових записах у соціальних мережах «ВКонтакте» й «Одноклассники» поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись. Також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.

Суд погодився з позицією прокурора й призначив покарання винній особі- 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах України та в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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