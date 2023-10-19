У Тернополі побував власник найпопулярнішого телеграм-пабліку України

18 жовтня власник та адміністратор найбільшого телеграм-пабліку України «Труха Україна» Максим Лавриненко відвідав Тернопіль, де ознайомився з діяльністю Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації, поспілкувався з його керівником, дізнався про нагальні потреби закладу, які в майбутньому готовий реалізувати з однодумцями.

Максим Лавриненко вперше завітав до Тернополя на численні прохання підписників відвідати їхнє місто.

– З початку війни «Труха Україна» надає всебічну допомогу військовим та постраждалим українцям у рамках програми «ТрухаДопомогає». У перші дні повномасштабного вторгнення ми також підтримували малий та середній бізнес, безкоштовно розміщуючи рекламу, таким чином піднімали економіку нашої країни. А ще команда «Трухи» об’єднує журналістів та патріотів, які разом підтримують інформаційний фронт країни та борються з російською пропагандою. Але місцеві пабліки, у тому числі «Труха Тернопіль» почали писати, що ми надаємо більш одноманітну допомогу, орієнтуючись на конкретні групи людей, що треба розширите спектр допомоги. Дуже часто писали про дітей, що під час війни вони особливо потребують підтримки. Тож підписники дуже просили особисто відвідати тернопільські центри реабілітації та дізнатись їхні потреби. Оскільки я сам батько, розумію, що діти потребують постійної уваги. Не зважаючи на те, що місцева влада надає найнеобхідніше у центри підтримки та реабілітації дітей, все одно, іграшок, солодощів та уваги дітям багато не буває. – розповів Максим Лавриненко.

Директорка реабілітаційного центру Наталя Турецька зауважила, що співпраця з благодійниками дає можливість установі збільшувати кількість послуг, які у ній можуть надавати.

– Якщо говорити про теперішній час, то ми маємо більшу кількість дітей, молоді та сімей, які перебувають у кризових ситуаціях у зв’язку з тим, що вони втратили своє житло і свій звичний побут. Це ті люди, які потребують затишних умов перебування для того, аби відновитися. Також ми маємо велику кількість людей, у сім’ї яких є воїн, тобто це люди, які теж перебувають у складному стані. Ми не можемо сказати, що ці всі люди з інвалідністю, одначе точно вони є в кризі. І всім цим категоріям сімей ми маємо можливість надавати різні види послуг. Реабілітація – це не тільки відновлення руху людини, реабілітація – це відновлення абсолютної взаємодії з соціумом. І для того, щоби повною мірою це реалізувати, ми повинні мати медичне відділення, а також надавати психологічну допомогу та мати спеціальне зручне середовище. Для того, або це реалізувати, ми змушені залучати кошти інвесторів і благодійників, тому що держава, закономірно, скеровує те, що було зароблено і заощаджено, на підтримку та фінансування війська. Натомість взаємодія з благодійниками дасть нам можливість виконувати ту функцію, на яку ми зрештою створювалися, – розповіла Наталя Турецька.

Директорка центру реабілітації та власник телеграм-пабліку «Труха Україна» обговорили пріоритетні проєкти, які можна було б реалізувати в ближчому часі.

– Якщо говорити конкретно про співпрацю з благодійним фондам, який представляє Максим Лавриненко, то ми обговорюємо можливість завершення тих реконстукційних робіт, які тут були розпочаті з допомогою державних проєктів. А саме, ми хочемо запустили окремі кімнати для проживання і реабілітації людей, які перебувають у кризі. Мова йде про вкладання коштів благодійників у конкретний об’єкт, який нікуди звідси не подінеться, який тут залишиться і яким будуть користуватися мешканці Тернопільської області і ті люди, які приїхали на Тернопільщину внаслідок втрати власного житла і загалом через війну. Також проговорили питання створення фонду вертикалізаторів. Тобто обладнання, яке потрібне для людей, які мають глибоку форму ДЦП. Вони потрібні тим сім’ям, які не мають можливості приватно придбати цей апарат, натомість матимуть можливість його отримати в центрі реабілітації і допоки дитина не сягнула певного віку, могли ним користуватися. А потім його повернули, щоби цей апарат передати іншим діткам, які перебувають на обліку у нашому центрі реабілітації. На сьогодні ми маємо один вертикалізатор українського виробництва, водночас розуміємо, що для Тернопільської області потрібен фонд вертикалізаторів. Максим Лавриненко і його благодійний фонд готовий включитися в реалізацією цього проєкту, – поділилася планами пані Турецька.

– При спілкуванні з Наталею Іванівною дізнався, що потрібно у першу чергу для центру, щоби зрозуміти, як само ми зможемо допомогти. Далі будемо працювати над питаннями, чи можна той чи інший проєкт реалізувати за власні кошті благодійного фонду, чи, можливо, доведеться зробимо якийсь збір у своєму пабліку, – каже Максим Лавриненко.

Засновник «Трухи» відвідав у Центрі кімнати психолога, реабілітолога, логопеда, терапевта, де особисто побачив, як проходять заняття з дітьми. Зокрема, каніс-терапевт Ірина Солан-Осьмак ознайомила гостя з каністепапією, тобто методом позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Такою собакою у реабілітаційному центрі є «Річард». За словами пані Ірини, зв’язок з собакою є ефективним відволіканням для людей, які страждають від психічних розладів, депресії або тих, хто просто відчуває себе самотнім.

На закінчення зустрічі Максим Лавриненко передав дітям солодкі подарункові набори і додав, що філософія пабліка, який він очолює, – постійне реагування на зворотній зв’язок.

– У зв’язку з тим, що головний принцип «Трухи» – орієнтація на підписників, їхня думка дуже важлива, тож така комунікація між підписниками та адміністратором дуже тісна. Наша команда завжди прислуховується до порад, критики та пропозицій. Крім того, маючи великий медіа-ресурс, команда «Трухи» має можливість розказати про проблеми та потреби, у даному випадку – дитячих центрів підтримки, на багато мільйонну аудиторію та в разі потреби залучити чиновників до вирішення проблем, які могли залишись без належної уваги під час війни, – підсумував Максим Лавриненко.

Після Тернополя засновник пабліку «Труха» запланував відвідати подібні соціальні установи також у Хмельницькому, Луцьку та Чернівцях.

«Труха Тернопіль» – це важливий ресурс для українців, які шукають інформацію про війну та оперативні новини міста Тернопіль.