Волонтери забезпечили усіх сімейних лікарів із центру Тернополя захисними екранами обличчя (Фото)

Завдяки благодійникам та волонтерам усі сімейні лікарі трьох амбулаторій, які розташовані у центрі Тернополя, отримали захисні екрани обличчя.

Про це повідомляє волонтер Назар Хамуляк.

Решту сімейних лікарів міста я теж планував забезпечити захисними екранами, – розповів Назар. — Але їх керівництво повідомило, що станом на 14 квітня, в них у цьому немає потреби. Хочеться вірити, що так і є. Якщо ж інформація неправдива — прошу телефонувати мені на номер 067 727 07 57.

Нагадаємо, п’ять днів тому сімейні лікарі трьох амбулаторій Тернополя, що на масивах “Дружба”, “Кутківці” та “Пронятин” також отримали захисні екрани для обличчя від цих волонтерів.

Також захисні екрани передано Тернопільську міську лікарню №3 Тут наразі проходять обсервацію пацієнти, які були в контакті із людьми з коронавірусом. Друга міська лікарня також отримала свою, щоправда невелику партію захисних екранів, – звітує волонтер. – Зокрема забезпечено реанімаційне відділення. Решта захисних екранів обличчя розвезли по районах області.

Номер банківського рахунку для допомоги волонтерам: 5168 7427 1287 5057 (Хамуляк Наталія Миколаївна – дружина Назара).



