Чортківська міська лікарня отримала нове дороге обладнання за державні кошти

Це комп’ютерний томограф SOMATOM Mgo Топ (64 зрізи) виробник SIMEVS вартістю – 18 400 000 грн, який 3 березня було доставлено у Чортківську центральну міську лікарню. Апарат придбаний за державні кошти в рамках проекту реконструкції приймально-діагностичного відділення лікарні.

За словами головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради Романа Чортківського, в цьому році уже отримано систему ультразвукової діагностики E-CUBE17 в комплекті з датчиками вартість якого – 1 850 000 грн. За допомогою цього новітнього приладу можна пришвидшити діагностику захворювань, зробити її більш якісною і доступною. Безболісний і безпечний процес досліджень рекомендований навіть дітям.

– Очікуємо отримати ангіограф, який використовується для надання хірургічної медичної допомоги пацієнтам із серцево-судинною та цереброваскулярною патологією та відеокомплексу для ендоваскулярного обладнання, – додав Роман Чортківський.

Нагадуємо, Чортківська центральна міська лікарня увійшла в перелік опорних закладів охорони здоров’я у Тернопільському госпітальному окрузі.