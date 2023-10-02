Нову церкву збудують на Дружбі у Тернополі

29 вересня 2023 року митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив чин освячення й закладення наріжного каменя для будівництва храму на честь Іверської ікони Божої Матері.

Новий храм планують збудувати у мікрорайоні Дружба в Тернополі.

Також архієрей освятив місце, де постане храм.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель майбутнього храму протоієрей Ігор Прийдун, завканцелярією єпархії протоієрей Володимир Зубілевич, секретар канцелярії протоієрей Сергій Росіцький та диякон Микола Заяць.

Закладаючи наріжний камінь храму, архієрей висловив сподівання, що вже найближчим часом з Божою допомогою парафіяни матимуть змогу молитися в новозбудованому храмі на честь Іверської ікони Божої Матері.