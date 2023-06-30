Чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду?

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і спричиняє її опромінення й ураження. Це підвищує ризик раку щитоподібної залози у немовлят, дітей та молодих людей через багато років після дії радіації. Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.

‼️Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.

Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» – не можна! ‼️Він може зашкодити здоров’ю.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:

🔺висипання на шкірі;

🔺запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

🔺шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

🔺серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

🔺розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібріляцію передсердь;

🔺розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

🔺зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

🔺втрату маси тіла;

🔺гіперфункцію щитоподібної залози

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

також є ризик смерті.

‼️Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

‼️Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію.