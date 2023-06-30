На Тернопільщині судитимуть податківця за недбалість

За службову недбалість, що спричинила ухилення від сплати податків на 32 млн грн, судитимуть посадовця податкової служби на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Тернопільській області, через службову недбалість якого до Державного бюджету не надійшло 32 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, податківець допустив ліквідацію місцевого підприємства із борговими зобов’язаннями перед державою, що утворились при імпорті партії тютюну. Щоб уникнути арешту активів підприємство ліквідували, а усе майно та обладнання перереєстрували на іншу фірму. Такі дії унеможливили стягнення податкового боргу на вищевказану суму.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Львові.