Чим закінчилося розслідування щодо масового отруєння людей на Борщівщині

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області завершили розслідування щодо випадку масового отруєння людей після окроплення полів у селі Іване-Пусту Борщівського району.

Після обстеження ТОВ «Агрополіс», яке здійснювало авіаційну обробку полів поблизу даного населеного пункту, оформлено акт санітарно-епідеміологічного обстеження та припис про усунення виявлених порушень вимог санітарного законодавства, зокрема ДСП 382-96 «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України», затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96 р. № 382 та ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом МОЗ України № 1 від 03.08.1998 р.

Оскільки, під час розслідування даного випадку виявлені порушення чинного законодавства, метеріали перевірки та результати розслідування направленні до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області для долучення їх до справи, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань.