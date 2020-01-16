На Тернопільщині пенсіонер потрапив під машину та з переломами ніг опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 січня на автодорозі «Ковель – Чернівці» поблизу с. Ліски Збаразького району. Тут, близько 19.00 годин, водій автомобіля «ВАЗ-2109» скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП, 73-річний тернополянин отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми живота, відкритий перелом обох гомілок та, в травматичному шоці, був госпіталізований в Збаразьку районну лікарню.

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