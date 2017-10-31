Чиї діти в громаді Тернопільського району отримають подарунки від сільради?

У Байковецькій об’єднаній територіальній громаді заздалегідь дбають про новорічні подарунки для дітей. Солодощі від сільської ради до Дня святого Миколая отримають жителі громади віком від нуля до чотирнадцяти років.

Наразі з метою формування списків для закупівлі новорічних подарунків дітям, включно громадянам, діти яких проживають без реєстрації на території сіл Байковецької об’єднаної територіальної громади закликають терміново звернутися до депутата свого виборчого округу чи у Службу в справах дітейсільської ради. Необхідні документи: копія свідоцтва про народження дитини, інформація про місце проживання. Контактні дані: тел. 0352 29 62 95, email: bsr_ssd@ukr.net ( з приміткою свято «Миколая»).