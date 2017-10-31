Жителька одного з сіл Бучацького району отримала 4 гектари городу, підробивши підписи

Жителька одного з сіл Бучаччини отримала дві земельні ділянки (загалом 4 га), підробивши підписи. Втім, новим майном вона покористувалася недовго.

Зокрема, порушниця сфальсифікувала акт визначення та погодження на місцевості зовнішніх меж земельних ділянок та кадастровий план, додавши прізвища користувачів двох суміжних ділянок. Їхні підписи жінка теж підробила. Пакет підроблених документів вона подала для виготовлення державних актів й одержала у власність 2 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Площа кожної ділянки становить два гектари. Вартість землі — 43 тис. грн.

Щодо порушниці прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом підроблення документів. До того ж цим вона зловживала не раз.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області.