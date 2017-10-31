Навіщо тернопільські учні принесли в школу домашніх тварин?

На минулому тижні у Тернопільській школі №7 із поглибленим вивченням іноземних мов відбувся конкурс домашніх тварин.

Цей захід — ініціатива учнів навчального закладу.

Спочатку школярі працювали над проектом “Я і мій улюбленець”, в рамках якого представляли свого домашнього улюбленця. Загалом представлено 46 проектів. Героями проектів стали хом’яки, миші, собаки, коти, папуги, кролики, рибки, черепахи та навіть равлик.

Під час другого етапу конкурсу відбулася виставка тварин.

Переможців сертифікатами, солодощами, подарунками нагороджували представники адміністрації школи.