Цілі сім’ї були задіяні в афері зі землею під Тернополем

Нещодавно під час зустрічі у Тернопільській РДА стосовно питання надання земельних ділянок в Малому Ходачкові виявили розбіжність у документах – записах земельних книг або їх відсутність, надані сільрадою та записах земельних книг, які скопіювали до очолювання Володимиром Березою Малоходачківської селищної ради.

Як повідомила Світлана Гуменна на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», механізм надання 48 земельних ділянок – з пропонованих для перевірки першочергових 50, котрі зі списку 482 ділянок, наданих у Малому Ходачкові за теперішньої каденції голови Берези В. – уже перевірено інспекцією здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності. Як зазначає пані Світлана у дописі, 31 з 48-ми ділянок – за погодженням селищної ради. Однак, надання землі здійснювалося трьома шляхами: одноосібно, за підписом голови, рішенням сесії селищної ради та рішенням земельної комісії.

Згідно з рішенням суду вже вилучили документи, що стосуються справи кримінального провадження. На черзі – вилучення актів земельної комісії. Хоч і тут керівництво сільради чинить неправомірні дії, які будуть долучені до справи.

Під час зустрічі з керівництвом озвучено думку, що є підозра у здійсненні ряді дій, де залучено цілі сім’ї, виділяючи ділянки на кожного члена родини. Про ситуацію знають у найвищих владних колах області. Тому справу вивчають по кожному факту.

Найцікавішим є те, що записи наявних земельних книг різняться (а то й відсутні) із записами земельних книг, копії яких зроблено до призначення головою Берези В., і тими, які є в наявності.

Більше деталей буде оприлюднено по завершенні слідства та направлено в прокуратуру для подальших дій