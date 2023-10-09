​ДБР розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих працівниками військкомату Тернополя

​ДБР оперативно розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих працівниками військкомату Тернополя



Працівники ДБР розпочали розслідування фактів перевищення службових повноважень працівниками військкомату в Тернополі.



На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшо повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах.



Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як у приміщенні центру двоє осіб б’ють руками чоловіків, які лежать у ліжках.



Відкрито кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами (ч. 5 ст. 426-1 КК України).



Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.



Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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