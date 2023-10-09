Військова адміністрація здає в оренду частину фасаду будівлі у центрі Тернополя для реклами
На аукціоні оренди частина фасаду адміністративної будівлі у центрі Тернополя.
Запрошуємо 17 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини фасаду адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.
Цільове призначення об’єкта оренди — розміщення зовнішньої реклами.
Стартова ціна — 4 137,72 грн.;
Прийом пропозицій до участі — до 16.10.2023 20:00;
Дата аукціону — 17 жовтня 2023 року; http://surl.li/lyjdm
Площа —72 м²;
Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.