15:35 | 9.10.2023
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Військова адміністрація здає в оренду частину фасаду будівлі у центрі Тернополя для реклами

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На аукціоні оренди частина фасаду адміністративної будівлі у центрі Тернополя.

Запрошуємо 17 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини фасаду адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.

🏘Цільове призначення об’єкта оренди — розміщення зовнішньої реклами.

💰Стартова ціна — 4 137,72 грн.;

⌛️Прийом пропозицій до участі — до 16.10.2023 20:00;

🗓 Дата аукціону — 17 жовтня 2023 року; http://surl.li/lyjdm

📏Площа —72 м²;

📍Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.

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