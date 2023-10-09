Військова адміністрація здає в оренду частину фасаду будівлі у центрі Тернополя для реклами

На аукціоні оренди частина фасаду адміністративної будівлі у центрі Тернополя.

Запрошуємо 17 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини фасаду адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.

Цільове призначення об’єкта оренди — розміщення зовнішньої реклами. Стартова ціна — 4 137,72 грн.; Прийом пропозицій до участі — до 16.10.2023 20:00; Дата аукціону — 17 жовтня 2023 року; http://surl.li/lyjdm Площа —72 м²; Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.