У Тернополі чоловік через порушення ПДР “попав” на 1,5 млн.грн.
Поліцейські вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на понад півтора мільйона гривень
На Тернопільщині триває операція «Акциз». Основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.
У неділю, 8 жовтня, в обласному центрі співробітники управління патрульної поліції виявили водія, який перевозив підакцизну продукцію.
Патрулюючи на вулиці Поліській, інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Renault. Під час спілкування з патрульними керманич помітно нервував, тож поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб.
У багажному відсіку автомобіля правоохоронці знайшли 13 ящиків з рідиною для електронних цигарок без марок акцизного збору. Загальна вартість товару, який вилучили, – 1 548 750 гривень.
Щодо водія поліцейські склали адмінпротокол за статтею 164-5 (транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) Кодексу України про адміністративні правопорушення.