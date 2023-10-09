У Тернополі чоловік через порушення ПДР “попав” на 1,5 млн.грн.

Поліцейські вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на понад півтора мільйона гривень

На Тернопільщині триває операція «Акциз». Основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

У неділю, 8 жовтня, в обласному центрі співробітники управління патрульної поліції виявили водія, який перевозив підакцизну продукцію.

Патрулюючи на вулиці Поліській, інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Renault. Під час спілкування з патрульними керманич помітно нервував, тож поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб.

У багажному відсіку автомобіля правоохоронці знайшли 13 ящиків з рідиною для електронних цигарок без марок акцизного збору. Загальна вартість товару, який вилучили, – 1 548 750 гривень.

Щодо водія поліцейські склали адмінпротокол за статтею 164-5 (транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) Кодексу України про адміністративні правопорушення.