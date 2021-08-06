Де на Тернопільщині можна безоплатно пройти бронхоскопію і навіщо це робити?

Після серцево-судинних захворювань рак є другою найпоширенішою причиною смертей у світі.

Згідно з дослідженням Глобального тягаря захворювань*, у 2019 році новоутворення спричинили смерть понад 10 млн людей у світі.

В Україні новоутворення входять до 5-ти основних причин смерті наших громадян.

Загалом найпоширеніші форми новоутворень серед чоловіків і жінок усіх вікових категорій, які мають найбільший тягар в Україні, ранжуються так:

Чоловіки Жінки 1 Рак трахеї, бронхів і легенів Рак молочної залози 2 Рак товстої і прямої кишки Рак товстої і прямої кишки 3 Рак шлунку Рак шлунку 4 Рак простати Рак трахеї, бронхів і легень 5 Рак підшлункової залози Рак яєчників

Як бачимо, рак трахеїв, бронхів і легень — в першій п’ятірці найпоширеніших новоутворень і серед чоловіків, і серед жінок.

Якщо виявити новоутворення органів дихання на ранніх стадіях, то лікування буде найбільш ефективним. Цьому допоможе бронхоскопія.

Цей метод діагностики є високоінформативним, а обстеження входить до пріоритетних медичних послуг.

Бронхоскопія – це інструментальне обстеження трахеї та бронхів, яке дає можливість взяти матеріал на дослідження та провести певні оперативні втручання.

Послуга повністю безоплатна для пацієнтів із направленням від сімейного чи лікуючого лікаря.

До безоплатної послуги включено:

– консультація лікаря перед дослідженням для виявлення протипоказань та інших аспектів, аналіз попередніх досліджень;

– видача направлення пацієнту на проведення рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини для планування об’єму маніпуляції (у разі, якщо пацієнт не має вже зробленого рентгену);

– діагностична бронхоскопія для огляду дихальних шляхів без або із ендоскопічною маніпуляцією;

– забір матеріалу для гістологічного дослідження;

– оцінювання структури гортані, трахеї та бронхів, вигляду слизової тощо;

– анестезія та анестезіологічний моніторинг;

– аналіз та опис результатів.

Щоб пройти бронхоскопію безоплатно, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. Якщо лікар чи лікарка вважатиме за доцільне, то призначить та випише направлення на таке обстеження.

Для обстеження пацієнт може обрати будь-яку лікарню, яка має договір з НСЗУ на надання амбулаторних пріоритетних послуг.

На Тернопільщині лікарень, які можуть здійснювати безоплатну бронхоскопію — 9.

А саме:

Назва місця надання послуг Адреса КНП “ЗАЛІЩИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Тернопільська обл., Заліщицький р-н, місто Заліщики, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 86 КНП “ЗБОРІВСЬКА ЛІКАРНЯ” ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Тернопільська обл., Зборівський р-н, місто Зборів, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17 КНП “ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” Тернопільська обл., Лановецький р-н, місто Ланівці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 30 КНП ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, місто Теребовля, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 25 КНП ШУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ШУМСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” Тернопільська обл., Шумський р-н, місто Шумськ, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА , будинок 1 КНП “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ Р. КУПЧИНСЬКОГО, будинок 8 КНП “ТЕРНОПІЛЬСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧНА , будинок 1 КНП “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР”ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Великі Гаї, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, будинок 26-А КНП “ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2” місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ Р. КУПЧИНСЬКОГО, будинок 14

* Міжнародне дослідження тягаря хвороб (Global Burden of Disease — GBD) вимірює тягар проблем здоров’я серед населення в 195 країнах, включно з Україною. Це найповніше порівняльне дослідження з питань охорони здоров’я, яке охоплює 286 причин смерті, 369 захворювань та травм і 87 факторів ризику у 204 країнах та територіях, починаючи з 1990 року.