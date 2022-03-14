11:42 | 14.03.2022
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Новини Тернополя 

Де на Тернопільщині можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу

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Перелік закладів охорони здоров’я Тернопільської області, 

де можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу

 

№ п/п

Заклади охорони здоров’я 

Адреса

Графік роботи

  1.  

КНП „Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради”

48400, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Бучач, вул. Генерала Шухевича, буд. 48

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Борщівська міська лікарня” Борщівської міської ради

48702, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Борщів, вул. Степана Бандери, буд. 108

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Скала-Подільська міська поліклініка” Скала-Подільської селищної ради 

48720, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Грушевського, буд. 103

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Золотопотіцька міська лікарня” Золотопотіцької селищної ради 

 

48451, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Золотий Потік, вул. Лесі Українки, буд. 77

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Гусятинська комунальна лікарня” Гусятинської селищної ради

48201, Тернопільська обл., Чортківський р-н,                            смт. Гусятин, вул. Б. Лепкого, буд. 1

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Копичинецька комунальна лікарня” Копичинецької міської ради 

48260, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Копичинці, вул. Шевченка, буд. 106

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП  „Заліщицька центральна міська  лікарня” Заліщицької міської ради

48600, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 86

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНР „Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради

48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Товсте, вул. Робітнича, буд. 1

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради

47302, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Збараж, вул.  Павлова, буд. 2

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Зборівська лікарня” Зборівської міської ради

47201, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Зборів, вул. Б.Хмельницького, буд. 17

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Козівська центральна районна лікарня Козівської селищної ради”

47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Зелена, буд. 19

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Кременецька опорна лікарня” Кременецької міської ради

47004, Тернопільська обл., місто Кременець, вул. Горбача, буд. 1

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Лановецька центральна районна лікарня”

47400, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул. Шевченка, буд. 30

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Підволочиська центральна лікарня” Підволочиської селищної ради

47800, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, буд, 102

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Підгаєцька центральна міська лікарня” Підгаєцької міської ради

48000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Підгайці, вул. Т.Шевченка, буд. 19

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП  „Золотниківська районна лікарня” Золотниківської сільської ради

48115, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Золотники, вул. Містечко, буд. 58

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Микулинецька лікарня” Микулинецької селищної ради

48120, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Микулинці, вул. Набережна, буд. 3

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП ТРР „Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка”

48100, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Теребовля, вул. Князя Василька, буд. 81

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП Великобірківської селищної ради „Тернопільська центральна районна лікарня”

47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 51

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Чортківська центральна міська лікарня” Чортківської міської ради

48500, Тернопільська обл., місто Чортків, вул. Дмитра Пігута, буд. 31 Б

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП  Шумської міської ради  „Шумська міська лікарня”

47100, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП Великодедеркальської сільської ради „Великодедеркальська комунальна лікарня”

47144, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Великі Дедеркали

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради

46002, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.  Генерала Романа Шухевича, буд. 10

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка № 1” Тернопільської міської ради

46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.  15 Квітня, буд. 1

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КП “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” Тернопільської міської ради

46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Руська, буд. 47

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

  1.  

КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради

46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, буд. 2

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

 

Ургентна стоматологічна допомога у вихідні дні та в позаробочий час надається у КНП «Тернопільська обласна комунальна лікарня» Тернопільської обласної ради та КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради.

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