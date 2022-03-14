Де на Тернопільщині можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу
Перелік закладів охорони здоров’я Тернопільської області,
де можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу
№ п/п
Заклади охорони здоров’я
Адреса
Графік роботи
КНП „Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради”
48400, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Бучач, вул. Генерала Шухевича, буд. 48
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Борщівська міська лікарня” Борщівської міської ради
48702, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Борщів, вул. Степана Бандери, буд. 108
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Скала-Подільська міська поліклініка” Скала-Подільської селищної ради
48720, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Грушевського, буд. 103
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Золотопотіцька міська лікарня” Золотопотіцької селищної ради
48451, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Золотий Потік, вул. Лесі Українки, буд. 77
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Гусятинська комунальна лікарня” Гусятинської селищної ради
48201, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Гусятин, вул. Б. Лепкого, буд. 1
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Копичинецька комунальна лікарня” Копичинецької міської ради
48260, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Копичинці, вул. Шевченка, буд. 106
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Заліщицька центральна міська лікарня” Заліщицької міської ради
48600, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 86
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНР „Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради
48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Товсте, вул. Робітнича, буд. 1
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради
47302, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Збараж, вул. Павлова, буд. 2
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Зборівська лікарня” Зборівської міської ради
47201, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Зборів, вул. Б.Хмельницького, буд. 17
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Козівська центральна районна лікарня Козівської селищної ради”
47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Зелена, буд. 19
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Кременецька опорна лікарня” Кременецької міської ради
47004, Тернопільська обл., місто Кременець, вул. Горбача, буд. 1
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Лановецька центральна районна лікарня”
47400, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул. Шевченка, буд. 30
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Підволочиська центральна лікарня” Підволочиської селищної ради
47800, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, буд, 102
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Підгаєцька центральна міська лікарня” Підгаєцької міської ради
48000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Підгайці, вул. Т.Шевченка, буд. 19
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Золотниківська районна лікарня” Золотниківської сільської ради
48115, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Золотники, вул. Містечко, буд. 58
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Микулинецька лікарня” Микулинецької селищної ради
48120, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Микулинці, вул. Набережна, буд. 3
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП ТРР „Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка”
48100, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Теребовля, вул. Князя Василька, буд. 81
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП Великобірківської селищної ради „Тернопільська центральна районна лікарня”
47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 51
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Чортківська центральна міська лікарня” Чортківської міської ради
48500, Тернопільська обл., місто Чортків, вул. Дмитра Пігута, буд. 31 Б
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП Шумської міської ради „Шумська міська лікарня”
47100, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП Великодедеркальської сільської ради „Великодедеркальська комунальна лікарня”
47144, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Великі Дедеркали
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради
46002, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Генерала Романа Шухевича, буд. 10
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка № 1” Тернопільської міської ради
46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 1
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КП “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” Тернопільської міської ради
46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Руська, буд. 47
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради
46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, буд. 2
понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00
Ургентна стоматологічна допомога у вихідні дні та в позаробочий час надається у КНП «Тернопільська обласна комунальна лікарня» Тернопільської обласної ради та КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради.