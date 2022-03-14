Де на Тернопільщині можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Перелік закладів охорони здоров’я Тернопільської області,

де можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу

№ п/п Заклади охорони здоров’я Адреса Графік роботи КНП „Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради” 48400, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Бучач, вул. Генерала Шухевича, буд. 48 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Борщівська міська лікарня” Борщівської міської ради 48702, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Борщів, вул. Степана Бандери, буд. 108 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Скала-Подільська міська поліклініка” Скала-Подільської селищної ради 48720, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Грушевського, буд. 103 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Золотопотіцька міська лікарня” Золотопотіцької селищної ради 48451, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Золотий Потік, вул. Лесі Українки, буд. 77 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Гусятинська комунальна лікарня” Гусятинської селищної ради 48201, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Гусятин, вул. Б. Лепкого, буд. 1 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Копичинецька комунальна лікарня” Копичинецької міської ради 48260, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Копичинці, вул. Шевченка, буд. 106 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Заліщицька центральна міська лікарня” Заліщицької міської ради 48600, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 86 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНР „Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Товсте, вул. Робітнича, буд. 1 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради 47302, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Збараж, вул. Павлова, буд. 2 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Зборівська лікарня” Зборівської міської ради 47201, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Зборів, вул. Б.Хмельницького, буд. 17 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Козівська центральна районна лікарня Козівської селищної ради” 47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Зелена, буд. 19 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Кременецька опорна лікарня” Кременецької міської ради 47004, Тернопільська обл., місто Кременець, вул. Горбача, буд. 1 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Лановецька центральна районна лікарня” 47400, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул. Шевченка, буд. 30 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Підволочиська центральна лікарня” Підволочиської селищної ради 47800, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, буд, 102 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Підгаєцька центральна міська лікарня” Підгаєцької міської ради 48000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Підгайці, вул. Т.Шевченка, буд. 19 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Золотниківська районна лікарня” Золотниківської сільської ради 48115, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Золотники, вул. Містечко, буд. 58 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Микулинецька лікарня” Микулинецької селищної ради 48120, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Микулинці, вул. Набережна, буд. 3 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП ТРР „Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка” 48100, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Теребовля, вул. Князя Василька, буд. 81 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП Великобірківської селищної ради „Тернопільська центральна районна лікарня” 47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 51 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Чортківська центральна міська лікарня” Чортківської міської ради 48500, Тернопільська обл., місто Чортків, вул. Дмитра Пігута, буд. 31 Б понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП Шумської міської ради „Шумська міська лікарня” 47100, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП Великодедеркальської сільської ради „Великодедеркальська комунальна лікарня” 47144, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Великі Дедеркали понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради 46002, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Генерала Романа Шухевича, буд. 10 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка № 1” Тернопільської міської ради 46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 1 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КП “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” Тернопільської міської ради 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Руська, буд. 47 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00 КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради 46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, буд. 2 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 15:00

Ургентна стоматологічна допомога у вихідні дні та в позаробочий час надається у КНП «Тернопільська обласна комунальна лікарня» Тернопільської обласної ради та КНП „Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради.