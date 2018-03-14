Еквадор зацікавлений у продовженні співпраці з ТНЕУ в сфері вищої освіти

12 березня 2018 р. Тернопільський національний економічний університет з робочим візитом відвідали представники фірми «Fundacion EuroLatina» (Еквадор) Maria Enriqueta Reyes Santos та Johanna Arguello, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

У рамках візиту відбулася зустріч представників фірми «Fundacion EuroLatina» з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), професором Григорієм Монастирським, директором Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, доцентом Ігорем Тарановим та заступником директора ННІМЕВ доцентом Світланою Вовк.

Фірма «Fundacion EuroLatina» співпрацює з нашим університетом ще з 2013 року в сфері залучення на навчання громадян Республіки Еквадор. Так, сьогодні студентами ТНЕУ є 18 громадян Республіки Еквадор. Пані Maria Enriqueta Reyes Santos подякувала керівництву ТНЕУ та ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина за високий рівень підготовки фахівців, створення сприятливих умов для навчання еквадорців, представила своє бачення активізації залучення студентів з Південноамериканського континенту. Свідченням важливості співробітництва між нашими організаціями стало переукладання Меморандуму про взаєморозуміння на наступні роки.

Як зазначив проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), професор Григорій Монастирський: «Враховуючи значний інноваційний, науково-технічний, економічний та освітній потенціал Латинської Америки, відкритість еквадорських партнерів до діалогу, співпраця з Республікою Еквадор становить значний інтерес для нашого університету з огляду на можливість розширення спектру підготовки фахівців для цієї держави за всіма освітніми рівнями, як на англомовних, так і україномовних програмах».