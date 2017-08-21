Де на Тернопільщині ремонтують навчальні заклади

Голова Зборівської районної державної адміністрації Ігор Яворський спільно з народним депутатом України Тарасом Юриком та його помічником Василем Мудлом, а також за участі начальника відділу освіти райдержадміністрації Марії Назарчук проінспектували хід робіт та готовність введення об’єктів в експлуатацію у Зборівському районі.

Зокрема, керівництво району побувало на семи об’єктах: ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мшанця Зборівського району (загальна сума витрат становить 742 тис.грн); спеціалізована ЗОШ I-III ступенів у смт Залізці (322 тис.грн) ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Оліїв Зборівського району (1,486 тис.грн); клуб в с. Кабарівці Зборівського району (450 тис.грн); клуб с. Метенева Зборівського району (118 тис.грн); державна українська гімназія ім. Р. Завадовича у м. Зборові (153 тис.грн); ЗОШ І-ІІ ст. у с. Ярчівці (143 тис.грн).

За словами керівника району, клуби сіл Кабарівці та Метенів, школа у с. Ярчівці та гімназія у місті Зборові вже готові до експлуатації. До 1 вересня повністю завершаться ремонтні роботи в школах с. Мшанець та с. Залозці. Що ж стосується школи в селі Оліїв, то реконструкція приміщення планується найближчим часом.

Довідково: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 310 «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» виділено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у Зборівському районі в 2017 році.