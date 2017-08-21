На Тернопільщині будуть судити чоловіка за неподану декларацію

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо майстра лісу Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» за ст.366-1 КК України (умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не подав до 01.05.2017 щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Декларація була подана ним лише 9 червня 2017 року, після внесення відомостей щодо даного правопорушення у Єдиний державний реєстр досудового розслідування.

Слідство завершено.