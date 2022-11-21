Де найбільше аварій стається у Тернополі. Список вулиць

Одне з пріоритетних завдань патрульної поліції — це забезпечення безпеки дорожнього руху.

Для зменшення рівня аварійності, інспектори відділу безпеки дорожнього руху здійснили комплексний аналіз вулиць нашого міста та визначили ділянки, де найчастіше стаються ДТП з травмованими у місті Тернополі.

За останні три роки, найбільше аварій з потерпілими сталося на таких вулицях: Об’їзна; Бережанська; Івана Мазепи; Торговиця; Мирона Тарнавського; проспект Злуки; проспект Степана Бандери; Руська; перехрестя вулиць Танцорова — Паращука.

На деяких вулицях визначено декілька аварійних ділянок. Основними причинами ДТП з травмованими можна визначити наступні: порушення правил маневрування; недотримання безпечної дистанції; порушення правил проїзду перехресть; порушення правил проїзду пішохідних переходів.

На підставі детального аналізу аварійності, патрульні ініціювали визнання цих місць — аварійно-небезпечними ділянками. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області надали рекомендації органам місцевої влади для встановлення відповідних дорожніх знаків та зміни в організації дорожнього руху в цих місцях, за для зменшення аварійності та дорожнього травматизму.

Кермуйте відповідально, слідкуйте за дорожньою обстановкою, ще більш пильніше на визначених ділянках дороги, не перевищуйте швидкість та неухильно дотримуйтесь ПДР.