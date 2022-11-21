18:15 | 21.11.2022
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Новини Тернополя 

Де найбільше аварій стається у Тернополі. Список вулиць

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Одне з пріоритетних завдань патрульної поліції — це забезпечення безпеки дорожнього руху.
Для зменшення рівня аварійності, інспектори відділу безпеки дорожнього руху здійснили комплексний аналіз вулиць нашого міста та визначили ділянки, де найчастіше стаються ДТП з травмованими у місті Тернополі.
За останні три роки, найбільше аварій з потерпілими сталося на таких вулицях:
🔺Об’їзна;
🔺Бережанська;
🔺Івана Мазепи;
🔺Торговиця;
🔺Мирона Тарнавського;
🔺проспект Злуки;
🔺проспект Степана Бандери;
🔺Руська;
🔺перехрестя вулиць Танцорова — Паращука.
На деяких вулицях визначено декілька аварійних ділянок. Основними причинами ДТП з травмованими можна визначити наступні:
❗️порушення правил маневрування;
❗️недотримання безпечної дистанції;
❗️порушення правил проїзду перехресть;
❗️порушення правил проїзду пішохідних переходів.
На підставі детального аналізу аварійності, патрульні ініціювали визнання цих місць — аварійно-небезпечними ділянками. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області надали рекомендації органам місцевої влади для встановлення відповідних дорожніх знаків та зміни в організації дорожнього руху в цих місцях, за для зменшення аварійності та дорожнього травматизму.
Кермуйте відповідально, слідкуйте за дорожньою обстановкою, ще більш пильніше на визначених ділянках дороги, не перевищуйте швидкість та неухильно дотримуйтесь ПДР.

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