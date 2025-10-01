Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Сергій Андрушків з Тернопільщини

Житель селища Підволочиськ, солдат 71-ї окремої єгерської бригади ЗСУ Андрушків Сергій Борисович (1984 р.н.), який з лютого 2025 року вважався безвісти зниклим, був ідентифікований. Повідомляють у селищній раді.

Завтра, 2 жовтня 2025 року, громада Підволочиська зустрічатиме свого Героя.

🕛 О 12:00 біля пам’ятника Ангелу Хоронителю відбудеться спільна молитва, після чого кортеж із тілом Сергія вирушить до рідного дому на вул. Зелена, 5, кв. 25.

🕕 О 18:00 розпочнеться парастас.

У п’ятницю, 3 жовтня, о 11:00 відбудеться чин похорону на подвір’ї, а потім прощальна служба в храмі Пресвятої Тройці УГКЦ. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі на вул. Шептицького.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям Сергія. Нехай Господь дарує йому вічний спочинок, а рідним — силу та розраду у важкій втраті.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України! 🙏🇺🇦