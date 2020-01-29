У «Тернопільводоканалі» в лютому зміняться тарифи

Найближчим часом – у лютому 2020 року – НКРЕКП планує затвердити нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються споживачам КП «Тернопільводоканал».

За попередніми розрахунками, планова вартість послуг становитиме: за централізоване водопостачання – 12,89 грн. (з ПДВ); централізоване водовідведення – 14, 45 грн. (з ПДВ). Разом – 27, 34 грн (з ПДВ).

У зв’язку з цим, у «Тернопільводоканалі» просять до кінця січня подати показники лічильників та оплатити надані послуги, згідно з тарифами, які діють на даний час.