Де знаходиться єдиний у Тернопільській області пам’ятник Лесі Українки у повний зріст

25 лютого виповнилося 150 років від дня народження знаної української письменниці, культурної діячки, фольклористки Лесі Українки. З нагоди цього дня перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук поклав квіти до єдиного у Тернопільській області пам’ятника Лесі Українки у повний зріст, що знаходиться у селі Миролюбівка Великоберезовицької громади.

Під час урочистостей місцеві жителі декламували вірші великої поетеси та віддавали їй шану. Володимир Болєщук наголосив, що Леся Українка – це геніальна людина, яка своєю жагою до життя, незламністю духу та вірою в себе слугує прикладом для молодого покоління.

— «Я в серці маю те, що не вмирає!», — ці рядки були особливими для Лесі Українки. Вони були для неї пророчими, адже ця тендітна жінка виявилась мужнішою за багатьох чоловіків. Це людина, яка попри важку недугу, попри фізичну слабкість змогла показати незламну силу духу, яка вразила весь світ. Це гордість нашої нації, сильна та геніальна людина, на яку рівняються українці, — наголосив Володимир Болєщук. — Щоб мати гідне майбутнє, нам потрібно добре знати і цінувати минуле! Тому таких визначних постатей українського народу, як Лесю Українку, важливо шанувати, прославляти та пропагувати!»

Також на заході були присутні народний депутат України Іван Чайківський, голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко та жителі села Миролюбівка.