Дебати лікарів та амністія. Відбулося чергове засідання у справі смерті 12-річного Ромчика Кулака

За 4 роки справи у суді обвинувачені лікарі Жидачівської районної лікарні таки взяли участь у дебатах.

Дебати у справі смерті 12-річного Ромчика Кулака, який помер через неправильний діагноз, тривають. Чергове засідання відбулось у стінах Миколаївського районного суду.

Цього разу розпочали із клопотання від Богдана Гавенка, одного із захисників обвинуваченого хірурга Юрія Михайлюка.

“У зв’язку із запровадженням воєнного стану в країні мене було мобілізовано. На даний момент я проходжу службу на одній із ліній зіткнення із ворогом. Через це у мене відсутній зв’язок і по можливості у мене є змога брати участь у судовому засіданні”, – зазначив у своєму клопотанні адвокат Богдан Гавенко.

Те, що адвокат, попри мобілізацію, не відмовився від участі у процесі, дуже обурило батька Ромчика – Володимира Кулака. Він наголошує, відповідно до закону, адвокат Гавенко повинен призупинити свою діяльність. Батько хлопчика переконаний, таке становище адвоката Гавенка зможуть використовувати для затягування процесу.

“Я посилаюся на закон, який гласить: якщо адвокат мобілізований, то він повинен призупинити свою адвокатську діяльність і це чітко прописано в законі. А не зловживати своїми правами, як вони це успішно роблять уже три роки. Я ще раз наголошую – йде постійне затягування. Я три роки 110 разів сюди їздив. 50 засідань не відбулось”, – наголошує Володимир Кулак.

Під час того, як Володимир Кулак цитував закон, його обурив сміх адвокатів обвинувачених. Він звернувся до них. За це охорона вивела батька загиблого хлопчика із зали суду на вимогу головуючого судді. Далі засідання тривало без нього.

Участь у дебатах нарешті взяли обвинувачені

Цього разу участь у дебатах взяла обвинувачена інфекціоністка Жидачівської центральної лікарні Ганна Чущак та її захисниця Любов Пигель. У своїх виступах вони вкотре заперечили вину обвинуваченої та підсумували кінцеву позицію у суді.

“Вину не визнаю, моя позиція не змінна. Вважаю, що пред’явлені мені обвинувачення є безпідставними і надуманими потерпілими, яке не підтверджується доказами”, – із цього почала свій виступ обвинувачена інфекціоністка Ганна Чущак.

Інший обвинувачений, хірург Юрій Михайлюк, у суді заявив, що він підлягає під амністію.

“Я Михайлюк Юрій Миколайович є суб’єктом амністії, оскільки на моєму утриманні перебувають батьки пенсійного віку. На момент набрання чинності закону України про амністію у 2016 році – батько досягнув 70-ти років. А я є єдиною дитиною у сім’ї ”, – сказав обвинувачений хірург.

Таким правом Юрій Михайлюк хоче скористатись у випадку, коли суд його визнає винним. Натомість, на засіданні він вкотре підкреслив, що не винний у смерті 12-річного Ромчика Кулака та розпочав виступ у дебатах. Завершить доводити свою позицію у суді вже під час наступного засідання, у травні. Його доповідь перервали через брак часу.

Висновки експертних комісій

Варто зазначити, що, чисельні висновки комісійної судово-медичної експертизи та клініко експертної комісії МОЗу, матеріали справи і судового розгляду підтвердили вину лікарів, тож рідні хлопчика сподіваються на справедливе рішення.

Нагадаємо, лікарів Жидачівської районної лікарні хірурга Юрія Михайлюка та інфекціоністку Ганну Чущак обвинувачують у смерті 12-річного Ромчика Кулака.

Трагедія трапилась у червні 2017 року. Під час літніх канікул, на Жидачівщині в гостях у бабусі хлопчик почав скаржитись на сильний біль у животі. Швидка привезла його до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз дитині.

Спершу вважали, що у нього тепловий удар, потім підозрювали гастрит чи харчове отруєння. Згодом з’ясували: у Ромчика заворот кишківника. Дитину відправили до львівського «Охматдиту», де він і помер.

Батьки Ромчика впевнені, якби лікарі встановили вчасно правильний діагноз, їхній син би обов’язково жив.

Термін справи у суді завершується у червні цього року. Тож Володимир Кулак каже, що найбільше переживає, що винні у смерті його сина залишаться без покарання.

Оксана Рогачук, NTA