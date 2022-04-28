У Тернополі викрили склад на якому без документів зберігалася гуманітарна допомога для тварин

Про продаж гуманітарної допомоги, а саме кормів для тварин, на лінію “102” повідомив житель Тернополя. Чоловік заявив, що на вулиці Степана Будного в приміщенні недіючого магазину періодично вночі невідомі розвантажують фури.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. У ході перевірки стало відомо, що за вказаною адресою знаходиться благодійний фонд “Shelter Ternopil”. Його засновниця каже, що зверталася до знайомих зі Швеції з проханням надати гуманітарну допомогу.

Люди відгукнулися, зібрали необхідні речі та корм для тварин й передали спочатку на Польщу, а на кордоні перевантажили в інші фури та доправили в Тернопіль. У ході перевірки правоохоронці виявили близько десяти тонн кормів та інші речі.

Жодних документів власниця фонду не надала, аргументуючи тим, що волонтерську допомогу реєструвати не потрібно. Перевіряють оперативники інформацію про походження усього товару та легальність перевезення його через кордон.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно з статтею 201-2 (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі) ККУ.

Власниця благодійного фонду “Shelter Ternopil” каже, що корми планували передавати організаціям, які займаються порятунком тварин, або переселенцям, які мають котів чи собак.

Заявки можна подавати на Шептицького, 46, а пункт видачі кормів працює за адресою Степана Будного, 12.