День кар’єри ЄС зібрав у стінах університету провідні європейські та українські компанії



30 травня у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя стартувала вже традиційна подія — «День кар’єри ЄС». Щороку захід стає майданчиком для комунікації студентів та випускників, які перебувають у активному пошуку місця праці, та представників компаній-роботодавців, громадських організацій, волонтерських проєктів. Цьогоріч подія відбувалася у змішаному форматі — як онлайн, так і офлайн. Впродовж трьох днів учасники мали можливість долучитися до навчальних тренінгів, панельної дискусії, ярмарку вакансій.

Подія реалізується у рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні» за підтримки Представництва ЄС в Україні. Організаторами «Дня кар’єри ЄС» в Тернополі виступив відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ТНТУ ім. І. Пулюя.

Взяли участь у заході: MAGNETICONE GROUP, Delta Food, TASLIFE, АТ Райффайзен Банк, ТМ КЕРАТЕРМ, Baker Tilly, ТБФ Карітас, ТОВ «САЮЗ», ТДВ «БУЛАТ», ТЕРНОПІЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ, ТОВ «ЯВАРЕ», ПП «ЕНЕРГОРЕМКОМПЛЕКТ», Перша Приватна Парова Броварня, ТОВ «АГРІКОН», ПРАТ ТерА, ТОВ «Тернопільхлібпром», ПРАТ «Тернопільський молокозавод», ПП «Агропродсервіс Ярчівці», ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Архітектор», Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради й інші.

Під час відкриття заходу з вітальним словом до учасників звернувся перший проректор Олег ЛЯШУК та побажав присутнім продуктивної роботи і добрих результатів співпраці.

Окреслив актуальність щорічної події та висловив вдячність університету за створення точки дотику між молоддю і бізнес-середовищем Денис ЧЕРНІКОВ, менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні».

Надалі подія продовжилася панельною дискусією про професійний розвиток та європейську інтеграцію, модерував яку керівник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ТНТУ ім. І. Пулюя Андрій КРУПКА.

Учасниками розмови стали Христина БІЛІНСЬКА, начальник управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради; Денис ЧЕРНІКОВ, менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні»; Василь ГАМРАЧ, директор ПП «Агропродсервіс Ярчівці»; Олександр АГАРКОВ, software development engineer Smart-Trade Technologies (Франція); Світозар ЯНКОВИЙ, директор ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Архітектор»; Віталій МОЧАРСЬКИЙ, к.т.н., начальник відділу міжнародного співробітництва ТНТУ ім. І. Пулюя. Долучилися до спілкування та представили свої презентації Софія ТУРЧИН, стажерка Дослідницької служби Верховної Ради України, третьокурсниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Денис ПЕТРОВ, учень Тернопільської загальноосвітньої школи №4, член ГО “Європейський молодіжний парламент України”.

Також організатори запланували та провели вже традиційний Ярмарок вакансій, під час якого представники компаній проінформували учасників про програми практики і стажування та кар’єрні можливості у цих компаніях.