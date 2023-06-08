Впродовж доби на Кременеччині поліція зареєструвала два грабежі

Розпивання спиртних напоїв, суперечка і як наслідок – злочин та кримінальна відповідальність. Впродовж доби, 5 червня, на Кременеччині працівники поліції зареєстрували два грабежі.

На лінію “102” надійшло повідомлення від жителя Почаєва про те, що його вдарили та викрали срібний ланцюжок та золотий хрестик. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що до господаря будинку прийшов товариш. Після спільного застілля між ними виник конфлік у ході якого гість вдарив його рукою в обличчя та зірвав з шиї ювелірну прикрасу та втік.

Підозрюваного розшукали. Йому інкримінують частину 4 статті 186 Кримінального кодексу.

За грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб постануть перед судом двоє жителів Кременецького району. Із заявою про злочин до відділення поліції №2 міста Ланівці звернулася потерпіла. Жінка розповіла, що до неї приходила знайома.

Жінки трішки посвяткували, а після цього подруга почала дорікати власниці помешкання, що та позичила у неї гроші, а саме 5 тисяч гривень, і не віддає. Допомогти повернути борг гостя покликала знайомого. Чоловік прийшов та забрав телевізор, а також особисті документи жінки.

Оперативники встановили місцеперебування зловмисників. Чоловіка затримали згідно із статтею 208 КПК. Дуету інкримінують частину 2 статті 186 ККУ. Триває слідство.