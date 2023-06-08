У Тернополі Te Cult оголошує благодійні чаювання та церемонії за донат

Страшна біда знову спіткала багатьох людей і Te Cult не може залишатись осторонь.

Багато речей в один момент стали не актуальними.





Не має значення чи Ви любите каву, чи чай, чи у Вас кіт, собака чи Ви взагалі не любите тварин удома, чи Ви підтримуєте одну партію чи іншу, чи Вам 20 чи 40, але якщо кожна людина, яка бажає перемоги Україні обере напрямок і задонатить хоч маленьку суму, то багато маленьких сум зробить суму великою і ми вистоїмо.

Я закинула на дрони, мама на евакуацію, а сестра на котиків – разом ми спрямували нашу лють на корисне. Ми думали сльози вже виплакані, але там немає дна…

В свою чергу Te Cult оголошує благодійні чаювання та церемонії за донат.





До кінця тижня зарезервуйте своє місце на чаювання чи церемонію і залиште БУДЬ-ЯКУ СУМУ, яку заклад з радістю перерахує на:

⁃ евакуацію людей і забезпечення їх нагальних потреб

⁃ рятування та перетримку тварин, яких змогли врятувати

⁃ закупівлю дронів, щоб ворог не зміг врятуватися і згинув там, куди прийшов непрошеним.

Ви зможете самостійно обрати напрямок, на який хочете направити свій донат.



Усі суми і перекази будуть висвітлені по закінченню цього тижня.

Тільки так ми конвертуємо власні емоції в потрібне і корисне, об’єднаємось і допоможемо тим, хто зараз в дуже великій біді. Будь ласка, поширте це поміж своїх друзів! Покличте когось з собою і приходьте самі! Ми знайдемо місце для всіх! ❤️‍🩹

Не важливо скільки нулів в цій сумі. Важливо – робимо ми це чи ні.

Чекають Вас з нетерпінням за адресою вул. Олени Кульчинської 7