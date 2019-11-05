Депутат купила дерева, а тернополяни висадили, – як у Файному місті борються з тотальною забудовою
У Тернополі мешканці мікрорайону «Оболоня» заклали сквер на скандальній землі на вулиці Стадникової,1, відомій в Тернополі як «Рогатка». Один з організаторів дійства активний мешканець мікрорайону, голова ОСББ «Оболоня,11», «Оболоня,19» та один з лідерів «Сили Людей Тернополя» Ростислав Прохира. До посадки дерев долучилась і депутат по цьому округу Ліна Прокопів, яка організувала саджанці дерев.
Люди висаджували дерева, аби донести до депутатів, що вони проти забудови ділянки під їхніми вікнами. Адже це єдина зелена зона поблизу, що межує із загазованою об’їзною.
«Мешканці вирішили посадити на цій скандальній території дерева і просили допомогти мене. Раніше ця територія була призначена для вигулу собак. Є відповідне рішенням міськради 5/36/11 від 17.06.10 «Про перелік територій вигулу домашніх тварин». Згодом міськрада пропонувала закласти там сквер. Тепер же влада забирає слова назад і віддає ділянку у приватну власність для садівництва. Я вирішив допомогти людям. Живу неподалік. Також запропонував долучитися депутатці Ліні Прокопів, яка обиралася там. Вона організувала саджанці дерев, а я мотобур і воду для поливу. Думаю, що цим ми привернули трішки увагу до цієї ділянки і сподіваємося, що земля залишиться у вільному користуванні громади»,- каже Ростислав Прохира.
Прохира каже також, що мешканці об’єднались і хочуть створити ОСББ для захисту своєї території.
20 жовтня люди зібралися, щоб обговорили й підписали спільне звернення до міського голови й депутатів з проханням відмовитись від задуму передачі суспільно цінної земельної ділянки в приватні руки. На останній сесії міськради Ростислав Прохира зачитав та передав звернення депутатам.
Нагадаємо, що наприкінці липня цього року депутати майже одностайно дали дозвіл на розробку проекту землеустрою приватній особі по вище згаданій земельній ділянці “під садівництво” – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/31415.html
Зараз на сайті міськради вже оприлюднений проект рішення щодо затвердження проекту відведення землі в приватну власність, який може бути прийнятий навіть на найближчій сесії – https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/32404.html