Депутат купила дерева, а тернополяни висадили, – як у Файному місті борються з тотальною забудовою

У Тернополі мешканці мікрорайону «Оболоня» заклали сквер на скандальній землі на вулиці Стадникової,1, відомій в Тернополі як «Рогатка». Один з організаторів дійства активний мешканець мікрорайону, голова ОСББ «Оболоня,11», «Оболоня,19» та один з лідерів «Сили Людей Тернополя» Ростислав Прохира. До посадки дерев долучилась і депутат по цьому округу Ліна Прокопів, яка організувала саджанці дерев.

Люди висаджували дерева, аби донести до депутатів, що вони проти забудови ділянки під їхніми вікнами. Адже це єдина зелена зона поблизу, що межує із загазованою об’їзною.