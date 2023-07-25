Депутати від “Сили Людей” єдині в міській раді не підтримали реорганізацію гімназії та ліцею
Позиція «Сили Людей» щодо реорганізації Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею.
Тернопільська міська організація політичної партії та депутати міськради «Сили Людей» оцінюють розпочате Тернопільською міською радою об’єднання Тернопільської української гімназії імені Івана Франка і Тернопільського технічного ліцею НЕГАТИВНО
Ознайомившись з проектом рішення №8/26/14 від 09.06.2023 р. перед його прийняттям та не дивлячись на його позитивні характеристики автора й профільної депутатської комісії, наші депутати «Сили Людей» Ігор Турський, Олег Різник й Іван Сороколіт були єдині, хто НЕ ПІ ДТРИМАЛИ його під час голосування (Іван Ковалик був відсутній, у зв’язку з перебуванням на фронті в лавах ЗСУ).
Вважаємо, що усю відповідальність за прийняте рішення взяли ті, хто про голосував «ЗА» вище згадану реорганізацію.
Депутати ж «Сили Людей» і надалі будуть повністю підтримувати позицію батьківського комітету та трудового колективу гімназії і на ділі підтверджувати це своїми голосуваннями.