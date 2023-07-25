Депутати від “Сили Людей” єдині в міській раді не підтримали реорганізацію гімназії та ліцею

Ігор Турський

Іван Сороколіт

Іван Ковалик

Ознайомившись з проектом рішення №8/26/14 від 09.06.2023 р. перед його прийняттям та не дивлячись на його позитивні характеристики автора й профільної депутатської комісії, наші депутати «Сили Людей», Олег Різник йбули єдині, хто НЕ ПІ ДТРИМАЛИ його під час голосування (був відсутній, у зв’язку з перебуванням на фронті в лавах ЗСУ).