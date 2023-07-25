На великому хабарі затримали доцентку тернопільського університету

Викладачку затримали силовики в одному із закладів громадського харчування, що в центрі міста близько 20.00, повідомили редакцію читачі «20 хвилин». У поліції підтвердили інформацію.



— Учора, 24 липня, о 20.00 затримали на великому хабарі доцента Західноукраїнського національного універиситету Інну Г. (у редакції є повні дані, які ми поки що не можемо оприлюднювати — прим. авт.), — повідомила редакцію їхня наша читачка. — Як вони дістали, одні гинуть — інші наживаються…

Як стало відомо журналістам, викладачці невдовзі мають оголосити підозру.

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