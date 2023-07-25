13:48 | 25.07.2023
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За півроку на Тернопільщині в ДТП загинули 41 людина

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За перше півріччя 2023 року в Тернопільській області сталося 236 ДТП з потерпілими, що на 4% більше ніж за аналогічний період минулого року. У ДТП 41 людина загинула та ще 313 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Найпоширенішими видами автопригод з травмованими є — зіткнення (94 автопригоди), наїзд на пішохода (84 автопригоди) та наїзд на перешкоду (30 автопригод).

Найчастіше автопригоди з потерпілими відбулися у вівторок та пʼятницю (32 % від усіх ДТП з потерпілими).

Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід зазначити, що пік аварійності припадає на 9-ту та 17-ту години (в цей час було скоєно 17 % від усіх ДТП).

Основними причинами автопригод з потерпілими є:
🛑перевищення безпечної швидкості (26%);
🛑 порушення правил проїзду пішохідних переходів (11%);
🛑 перехід проїжджої частини у невстановленому місці (7%).

Шановні водії, не нехтуйте власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху.

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