Письменниця зі Збаража Надійка Гербіш розповіла, що найкращого сталося з нею у минулому місяці

Сонячний, чудовий, навдивовижу радісний місяць, навіть у світлі звичних уже перевтом. З рідними українськими місцинами в Zbarazh-area (Тернопіль теж дуже навіть потрапив), красивими лодзькими парками, зі святкуванням одинадцятої річниці шлюбу й аж двох днів Матері, роверочком, палахкотливою грубкою, часом з найріднішими, численними букетами, гамаком, книжками, новими досвідами (наприклад, ми побували в майстерні теслі Андрія!), танцями, дописаною магістерскою і складеними іспитами, новими контрактами і кавою-кавою-кавою.

Тема травня Дім. На перші два тижні квітня припали наші збаразькі мікро-канікули, і це, очевидно, було дуже, навіть дуже-дуже саме про дім. Але й повернення до Лодзя цього разу було зовсім не щемким і болючим, а світлим і добрим. Так цікаво бачити, як всередині закорінюється давно сформульоване усвідомлення, що дім – це там, де ми разом. Правда, затишні ліхтарики, які Ігор (нарешті!) погодився взяти з собою, теж сприяли цьому відчуттю. І ще раз підкреслювали цінність наших відмінностей: чоловік сприймає дім як нас разом за замовчуванням, однак мої палкі прив’язаності до конкретних місць дають стимул затишно одомашнювати кожне з наших тимчасових помешкань. Зрештою, справжній наш Дім – не тут, і всі ці переїзди також слугують важливим про це нагадуванням.

Книжка травня (доросла) ‘The Power of a Praying Wife’ Stormie Omartian – це, звісно, класика, однак я читаю її вперше. Хороша і потрібна. На фото не потрапила, однак з’являлася в інстаґрамних сторіз). Це принагідне запрошення туди – там поки легше ділитися буднями.

Книжка травня (дитяча) “До нас на чай заходив тигр” Джудіт Керр і «Життя і сніг» Прохаськів. З нових ще в нас поселилася «Баранчик Рассел і загублений скарб» улюбленого вже Роба Скоттона, читаємо з насолодою, але попередні дві Богданка просить перечитувати значно частіше.

Подорож травня Збараж-Лодзь, однозначно)). У тому сенсі, що це була найбільша й наймісткіша подорож місяця. Але й маленькі вилазки до Тернополя, Синяви, а вже тут – наше з Данусиком святкування дописаної магістерської в Палаці Хербста – були чудесними: з катером, кицями, великими об’ємами цікавинок і смачної їжі, красивими місцинами й дорогоцінними людьми.

Страва травня Усе, що готували нам в Україні, було дуже смачним. Однак тут особливо виручають розмаїті види пасти з овочами. Ми завжди купуємо всі види макаронів з цільнозернового борошна (durum), я готую на оливковій олії й лише з природніми спеціями. Зелений ринок зараз – цілісіньке тобі свято. Тому часник-цибуля-шпинат-помідори-петрушка-кріп є вдома практично весь час. Дуже швидко й смачно теж.

Найзатишніша домашня активність травня Усі насичені роботою місяці водночас багаті на затишні домашні активності – ну бо як інакше встигати провести час із найріднішими вдумливо й у повній присутності, а заодно підняти рівень власного заряду? Того тих активностей було багато і всіляко добрих, однак найбільше мені запало в душу скручування воскових свічок зі свіженької і шалено запашної вощини, яку разом із медом “вирощують” наші збаразькі знайомі на своїй дуже еко-еко пасіці, Мед від Коваля. А ще Богданка дууууже полюбила тамтешній меееед!

Забавка травня Сплет! Я вже писала, що ми – фанатки Роба Скоттона, а Богданка особливо зачарована Сплетом. Тому ми замовили їй особисту фанатську іграшку за мотивами книжки в чудесних Pumpkin Toys World. Вони, взагалі, роблять іграшки за мотивами дитячих малюнків, але восени, коли я замовляла, дівчинка ще не надто вдумливо малювала своїх героїв, а про “справжнього” Сплета мріяла). Із мрій – колись ще замовити іграшку за дівчатковим малюнком. А поки – оця от любов.

Традиція травня Конвалії від свекрухи! Ця традиція триває вже дуже багато років, і я безмежно за неї вдячна!

Натхнення травня Приїжджати додому означає бути засипаними подарунками)). Ми їхали в Збараж із одною Данусиною балетною пачкою, уже там їх у нас стало три – одна в мами й дві у доньки, а в Лодзі моя одногрупниця подарувала дівчинці ще одну, тож тепер їх цілих чотири. А ще були прикраси ручної роботи (три із них – за мотивами моїх Мишеняткових книжок – Алінко, вони ох які!!!), книжечки, іграшки й багато всього чудесного – дорогі рідні, друзі, читачі, ви дивовижні! Дякуємо безмежно!

Робочі проекти травня Дописала магістерську, склала іспити. Вела важливі робочі перемовини – багато. Збаразький терцентр організував зустріч зі збаражанами, і від того було так тепло. Підписала контракт на книжку з “Віватом”. Отримала прекрасну книжкову пропозицію від “Свічада” – погодилася. Словом, робота кипіла. Здебільшого, ночами)).

Покупка травня Вишиванка. Нарешті вона в мене є.

Досвід травня Побачення з Ігорем, лише вдвох, поки донечка розважалася з бабусею. Щастя ж. А вписала до досвідів, бо попередній раз був понад рік тому.

Знахідка травня Новий інстабук! Узагалі, ми почали мандрувати з Богданкою, коли їй було 8 місяців. Перша закордонна поїздка трапилася з нею в 11 місяців. І попри те, що ми з І. чудово пам’ятаємо навіть дрібні деталі наших мандрівок з Малючкою, вона знає про них радше з наших розповідей і книжок (деяких – писаних її мамою спеціально з цією метою). Поки ми були в Збаражі, я замовила дівчинці особливий мандрівний інстабук, щоби розповіді стали барвистішими. А@instabook.life. у відповідь люб’язно подарував десятивідсоткову знижку усім моїм читачам за промокодом joyinspired10%.Єдина порада: не використовуйте своїх фото, завантажених із фб: він дуже зрізає якість і це помітно при друці. Усе решта можете робити, як заманеться).