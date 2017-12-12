Де на Тернопільщині продають небезпечні іграшки

У відповідності до плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на листопад місяць 2017 року спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області було проведено 12 виїзних перевірок характеристик продукції (іграшки, дитячий одяг та взуття, мийні засоби, електричне та електронне обладнання), перешкод та не допусків до перевірок не було. Під час здійснення 8 перевірок відібрані зразки продукції для проведення випробувань на відповідність вимогам технічних регламентів.

Протягом зазначеного періоду на виконання доручення Держпродспоживслужби спеціалістами ринкового та метрологічного нагляду проведено 2 позапланових перевірки характеристик продукції у їх розповсюджувачів, в 1 з яких встановлені порушення вимог законодавства.

На суб’єктів господарювання складено 4 протоколи про виявлені порушення законодавства, винесено 3 постанови про накладення штрафних санкцій на суму 19,55 тис.грн. Тривалість 7 перевірок продовжено у зв’язку із проведенням експертизи продукції на відповідність вимогам технічних регламентів.

В листопаді 2017 року спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснили планову виїзну перевірку характеристик продукції в магазині «Баварія» м.Збаража Тернопільської області. Під час проведення перевірки встановлено те, що фізична особа – підприємець здійснює господарську діяльність без документів, що містять інформацію про походження продукції. Розповсюджувач, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку не надав документів (договори, товарно-транспортна документація) вважається особою, що ввела продукцію в обіг. На фізичну особу – підприємця складено протокол про порушення п.2 частини 2 статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та винесено постанову про накладення штрафних санкцій на суму 8,5 тис.грн.

В магазині «Світ іграшок» (Тернопільська область, м. Збараж) спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду проведено перевірку характеристик дитячих іграшок. М’яку іграшку «Мішка» (без зазначення дати виробництва та виробника) відібрано на проведення експертизи. Встановлено, що на іграшці, етикетці (ярлику), пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентам, не нанесене на іграшку, на її пакування, супровідні документи необхідне маркування та попередження про можливу небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з використанням іграшки, чим порушено ч.2 ст.24 та п.1 частини 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», п.25, 34, 44 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013р. №515. На фізичну особу – підприємця складено протокол про виявлені порушення та винесено постанову про накладення штрафних санкцій.