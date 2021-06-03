11:01 | 3.06.2021
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Діти Чортківського району встановили національний рекорд України

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Діти Чортківського району до Дня захисту дітей встановили національний рекорд України.

Усмішки дітей – це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше й загартоване проблемами серце.

Власне різновікова категорія дітей була залучена до першого в Україні НАЦІОНАЛЬНОГО рекорду України в номінації “НАЙМАСОВІША ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ ЛІТЕРАТУРНИМИ ГЕРОЯМИ”, що об’єднав дітей дошкільного, шкільного віку, а також студентів навчальних закладів до 18 років.

 

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